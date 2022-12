Gim-Uemoa et Cmn encouragent l’utilisation des cartes de paiement au Bénin

Le Groupement interbancaire monétique de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Gim-Uemoa) en collaboration avec le Comité monétique national (Cmn) a procédé, ce jeudi 15 décembre 2022, à l’Hôtel Azalaï à Cotonou, lors d’une conférence de presse, au lancement officiel de la 1e édition de la campagne de promotion du paiement par carte bancaire. Cette campagne a pour but de promouvoir les paiements par carte auprès de la population béninoise et d’encourager les marchands à accepter les cartes bancaires comme moyens de paiement.

« Si la monétique a connu une progression considérable dans notre espace économique régional, il n’en demeure pas moins que les paiements par carte ne filent pas la même tendance », a déclaré Brice Aurel Medo, Président du Cmn-Bénin. C’est donc pour apporter leur contribution à la promotion de l’utilisation de la carte bancaire comme moyen de paiement dans les commerces au Bénin que le Groupement interbancaire monétique de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Gim-Uemoa) en accord avec le Comité monétique national (Cmn) a initié la campagne de promotion du paiement par carte bancaire.

Il a souligné que cette animation commerciale, qui s’étend sur une période de 30 jours avec pour cible le grand public et les commerçants, s’ouvre le 19 décembre 2022 pour prendre fin le 18 janvier 2023. Elle vise à accroître les transactions et à encourager les marchands à accepter les cartes bancaires comme moyens de paiement et s’articule autour de la promotion sur les lieux de vente dans certains commerces et d’un jeu-concours pour les porteurs.

Outil performant et moderne pour un dénouement rapide et sécurisé des transactions, la carte bancaire permet aux utilisateurs de retirer de l’argent dans les distributeurs automatiques et de régler des achats auprès des commerçants équipés de terminaux électroniques.

Gnima Diarrassouba, responsable markéting et produit du Gim-Uemoa a, au cours de sa présentation des activités de l’animation commerciale du Cmn et du Gim-Uemoa qui ont travaillé d’arrache-pied pour faire la promotion des paiements par carte et de l’interbancarité, a insisté sur la particularité de cette campagne qui est à sa première édition. « Pour cette action nous avons préféré mettre l’accent sur les paiements et inciter les populations de la place du Benin à privilégier la carte de paiement ». Me Marin Jean Gounadon, huissier de justice veille au grain pour la transparence des jeux-concours qui accompagnent l’animation commerciale. Il a, à l’occasion, présenté au public le règlement du jeu-concours et a dévoilé les lots à gagner à la fin de la campagne par les différents acteurs ciblés. « Au cours de la campagne, les participants aux jeux-concours que sont les porteurs et les marchands partiront avec des gadgets, des bons d’achats et trois (3) lots allant de 50.000 francs CFA à 100000 francs CFA » a expliqué l’expert. Pour atteindre les résultats de la campagne, Giresse Cariel Avokandoto, représentant du président de l’Association des professionnels des banques et établissements financiers (Apbef- Bénin) a, dans son discours de lancement de la campagne, invité les commerçants de tous les secteurs d’activité à privilégier la carte bancaire dans leur transaction et à participer massivement aux jeux pour une meilleure gestion de leurs ressources. Il a également, compte tenu de l’importance de l’action et pour le développement de la monétique au Bénin, exhorté les professionnels de la banque et établissements financiers à s’impliquer dans l’action afin de contribuer à l’aboutissement des résultats porteurs pour un impact positif pour le Bénin.

Notons que le Gim-Uemoa est organisme international créé en 2003 par la BCEAO et les banques dans le but de mettre en œuvre un système monétique interbancaire régional de retrait et de paiement électronique. Aujourd’hui, il fédère plus de 130 banques, établissements financiers et postaux, structures de microfinance, émetteurs de monnaie électronique et mène trois activités principales que sont : le schéma de paiement, le Switching et le Processing.Elle collabore ave le Cmn qui développent des actions visant à promouvoir le développement de la monétique interbancaire régionale. Elle a entre autres pour mission d’échanger sur les problématiques relevant du domaine de l’interbancarité monétique régionale et internationale de chaque pays, et de les remonter au Gim-Uemoa pour leur prise en compte.

