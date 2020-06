La commune de Lokossa située dans le département du Mono a son nouveau maire. Il a nom Gervais Hounkpè Houenou. Il a été désigné ce samedi 6 juin 2020 par le parti Union Progressiste. Ses adjoints sont : Norbert Gangbedji et Rodéo Mégnikpa respectivement 1er et 2ème adjoint.

Gervais Hounkpè Houenou remplace Pierre Awadji pour les six prochaines années.

A.A.A

