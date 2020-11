Georges Houessou décédé d’une maladie

L’ex préfet des départements du Mono-Couffo n’est plus ! Il est décédé mercredi 4 novembre 2020 des suites d’une maladie.

Georges Houessou est natif de Grand-Popo. Il a occupé le poste de préfet du Mono-Couffo pendant une dizaine d’années (11 juillet 1996 - 28 avril 2008).

Le dernier poste qu’il a occupé avant la survenue de son décès est celui de conseiller technique au Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale. Georges Houessou fut également enseignant à l’Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature (ENAM).

Le Conseil National des Préfets Honoraires (CONAPREF) a salué la mémoire de l’illustre disparu. Dans un message signé par Moukaram Badarou, le CONAPREF a présenté ses condoléances à la famille et aux collègues de l’ancien préfet Georges Houessou.

M. M.

5 novembre 2020 par