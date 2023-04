Gbadamassi demande la démission de Bio Tchané à la tête du BR

Dans une correspondance en date du 25 avril 2023, l’ex député Rachidi Gbadamassi et membre du Bloc Républicain (BR), demande au Secrétaire Général National dudit parti, Abdoulaye Bio Tchané de démissionner.

L’ancien député de la 8e circonscription électorale et membre du Bloc Républicain (BR), exige la démission du Secrétaire Général National du BR, Abdoulaye Bio Tchané. C’est à travers une correspondance adressée, mardi 25 avril 2023, au ministre d’État et Secrétaire Général National du parti politique Bloc Républicain Abdoulaye Bio Tchané.

Les raisons qui motivent l’ex député Rachidi Gbadamassi à faire une telle demande n’ont pas été rendues publiques.

De sources concordantes, le Bloc Républicain, parti de la mouvance présidentielle, est secouée par une crise interne due aux résultats du parti dans les urnes lors des élections communales et législatives organisées au Bénin. Le parti du cheval blanc cabré est arrivé deuxième aux élections législatives de 2019 avec 36 sièges sur 83 à l’Assemblée et celles du 8 janvier 2022 avec 28 députés sur 109. Aux élections communales de 2020, le BR s’était classé deuxième avec 683 sur 1815 conseillers municipaux. Des résultats qui sont faibles, selon certains membres du parti.

D’autres estiment que le ministre d’État et Secrétaire Général National du parti politique Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané a fait son temps et doit passer la main à l’image de Bruno Amoussou au parti Union Progressiste Le Renouveau.

M. M.

27 avril 2023