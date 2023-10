Gaza est devenue un cimetière pour enfants (Unicef)

La bande de Gaza est devenue un cimetière pour enfants, plus de 3.400 mineurs ayant trouvé la mort dans l’enclave palestinienne, a déclaré James Elder, porte-parole du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), lors d’un point de presse à Genève.

"Gaza est devenue un cimetière pour enfants", a-t-il déclaré. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, plus de 3.450 enfants sont morts dans l’enclave. Il a réitéré son appel aux autorités israéliennes en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et de l’ouverture de tous les points de passage pour permettre un acheminement sans interruption de l’aide humanitaire. "Si nous avions un cessez-le-feu de 72 heures, cela permettrait à 1.000 enfants d’être à nouveau en sécurité", a affirmé le porte-parole de l’Unicef.

M. Elder a noté que la menace qui pesait sur la vie des enfants "ne se limite pas aux bombes et aux mortiers". Les décès de nourrissons dus à la déshydratation constituent une "menace croissante" dans l’enclave, car la production d’eau de Gaza ne représente que 5% des besoins. Cela est dû au fait que la plupart des usines de dessalement ne fonctionnent pas en raison des dommages ou des pénuries de carburant.

Auparavant, la chaîne de télévision Al Jazeera, citant le ministère de la Santé de l’enclave, avait déclaré que 8.525 personnes avaient trouvé la mort dans la bande de Gaza à la suite de l’escalade du conflit au Moyen-Orient.

La situation au Moyen-Orient s’est brusquement dégradée le 7 octobre après une attaque lancée par le Hamas depuis la bande de Gaza contre le territoire israélien. Le Hamas explique qu’il s’agit d’une riposte aux actions des autorités israéliennes contre la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple à Jérusalem. Israël a imposé le blocus complet de la bande de Gaza et a commencé à porter des frappes contre cette dernière et contre certaines régions du Liban et de la Syrie. Des affrontements ont également lieu en Cisjordanie.

Le 30 octobre, le porte-parole de l’Armée de défense israélienne, Daniel Hagari, a annoncé l’extension de l’opération militaire terrestre à Gaza.

