GG Lapino pour la victoire de l’UDBN

L’artiste Théodore Gougounon alias GG Lapino fait désormais parler de lui en politique. Pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain, il est positionné sur la liste du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) de l’honorable Claudine Afiavi Prudencio. Un tandem idéal pour la commune d’Abomey-Calavi.

Connu dans tous dans les quartiers de l’arrondissement de Godomey et environs, Théodore Gougounon alias GG Lapino candidat aux élections communales est très aimé de par sa musique et son contact facile. GG Lapino est un artiste très apprécié par les populations pour son sens d’humilité et d’écoute.

Il en est de même pour l’honorable Claudine Afiavi Prudencio, qui a une notoriété dans la sixième circonscription électorale regroupant les communes d’Abomey-Calavi, Sô-Ava et Zè. L’amazone a déjà été deux fois élues député de cette circonscription électorale.

Ces deux candidats sont aussi mieux imprégnés des attentes des populations de Godomey et de la commune d’Abomey-Calavi, dont la majorité est en disgrâce avec certaines formations politiques.

C’est un tandem qui déjà assure la victoire de l’UDBN au soir du scrutin du 17 mai 2020.

Absent des dernières élections législatives de 2019, le parti UDBN compte prendre sa revanche avec les élections communales et municipales 2020.

L’ancienne ministre et député, Claudine Afiavi Prudencio avec son carnet d’adresse bien rempli a le profil et les capacités pour être maire de la commune d’Abomey-Calavi.

29 avril 2020 par