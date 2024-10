Fondation Vallet et Bénin Excellence transmettent les bases de l’IA aux jeunes

Le Club d’Intelligence Artificielle (IA) du site de Bénin Excellence Fondation Vallet de la Faculté des Sciences de la Santé Cotonou a démarré, samedi 19 octobre 2024, la deuxième édition des cours de Programmation Python avec une soixantaine d’étudiants et de professionnels.

Les cours de Programmation Python (1ère partie) ont démarré, samedi 19 octobre 2024, sur le site de Bénin Excellence Fondation Vallet de la FSS Cotonou. C’est parti ainsi pour six mois de cours sur la programmation et trois mois sur l’électronique à raison d’un cours de 3 heures chaque samedi ! A la première séance déroulée de 17 h à 20 h, l’historique de la programmation ainsi que les outils de codage ont été présentés aux soixante-dix-huit (78) jeunes sélectionnés dont cinquante-deux étudiants et vingt-six professionnels.

Audrey Kouessi Fangnon, le formateur principal, avait devant lui des apprenants « très curieux ». Ceux-ci posaient assez de questions. « A voir les questions de compréhension posées, ça démontre qu’ils sont intéressés », confie le formateur à l’issue de la séance.

Les participants sont « très enthousiastes ». Ezéchiel Dessouassi, élève ingénieur statisticien, a « aimé la présentation » de l’encadreur et espère « continuer à apprendre de nouvelles choses ».

« Cette première séance nous a permis d’installer tout ce dont on aura besoin comme logiciels ou interfaces pour pouvoir travailler. C’était super et j’ai hâte d’être à la prochaine séance », se réjouit Happy Zinsou, étudiant en médecine.

Le « cours était bien détaillé », selon une étudiante en informatique. La participante qui envisage s’orienter dans le domaine de la cybersécurité pense que ces cours entièrement gratuits peuvent l’aider dans sa future carrière.

Si cette séance de prise de contact a tourné autour de l’enseignant, les apprenants feront face à des exercices d’entraînement lors des prochains cours. « Il y a dans le cours, ce que nous appelons ‘’coding time’’. Donc, à travers ces exercices, ce sont les apprenants qui font en quelque sorte le cours. Ils vont produire et discuter entre eux. Moi, je serai là pour les orienter », explique Audrey Kouessi Fangnon sur le déroulement des cours.

La formation organisée par l’ONG Bénin Excellence et la Fondation Vallet vise à faire acquérir les bases en programmation ; les capacités pour résoudre divers problèmes. A la fin du cours, les participants seront capables de poursuivre leur apprentissage en Machine learning ou d’appliquer leurs compétences dans divers projets informatiques, selon les explications du formateur.

La sélection des participants se fait chaque année. Il faut s’abonner au préalable à l’une des Bibliothèques de Bénin Excellence Fondation Vallet (Godomey, Calavi et FSS de Cotonou) avant de s’inscrire au Club IA.

En droite ligne avec l’Ecole d’Eté sur l’Intelligence Artificielle (EEIA) qui est à sa quatrième édition, les cours du Club IA de la Fondation Vallet sont à leur deuxième édition sur le site Bénin Excellence FSS de Cotonou, selon Cokou Codjo Bligui, bibliothécaire-documentaliste à la Bibliothèque Bénin Excellence Fondation Vallet de Cotonou FSS et Responsable Service animation. L’EEIA est un programme qui consiste à sélectionner et former (25% de théorie et 75% de pratique), une centaine de jeunes Africains aux notions de base de l’IA : programmation, machine learning et robotique. Bénin Excellence et la Fondation Vallet transmettent gratuitement les connaissances aux jeunes à travers les Club IA.« Les jeunes de diverses disciplines s’intéressent à nos formations », a-t-il précisé.

« 25 ans de la Fondation Vallet : L’excellence entre innovation et transmission ». C’est sous ce thème que le bras financier de l’Ong Bénin Excellence célèbre, cette année 2024, 25 ans de contribution au développement de l’excellence dans tous les domaines notamment l’Éducation, la Culture et la Santé.

La Fondation Vallet a été créée sous l’égide de la Fondation de France par Odon Vallet et son frère Jean-Daniel. Eminent professeur à l’Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne, diplômé de l’Ena, Docteur en droit et en science des religions, Odon Vallet a fait don d’un important patrimoine reçu en héritage au profit de l’éducation des jeunes peu favorisés, mais doués et investis dans leurs études, notamment à travers des cursus et pays peu soutenus. La Fondation a lancé ses activités en France, dans l’académie de Paris, dès 1999, puis au Vietnam en l’an 2000 et au Bénin à partir de l’année 2003.

