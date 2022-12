Exonération de scolarité, et des bourses aux élèves filles en 2023

Le président de la République, Patrice Talon a annoncé d’importants accompagnements aux élèves pour promouvoir l’excellence dans l’enseignement technique, secondaire et la formation professionnelle. C’est à l’occasion de son discours sur l’état de la Nation prononce, ce jeudi 8 décembre 2022, face aux députés de la 8è législature.

Le Chef de l’Etat a annoncé l’exonération des frais de contribution scolaire des élèves filles au second cycle de l’enseignement secondaire et ce à titre expérimental dans 20 communes du Bénin à compter de cette année scolaire 2022-2023.

« De même, les transferts monétaires seront faits à 30.000 adolescents et filles scolarisés dans les 77 communes pendant 3 ans ; des kits scolaires leur ont été également distribués sans oublier les bourses d’accompagnement aux études universitaires attribuées aux 10 meilleures filles par département à raison de 38500 FCFA chacune par mois pendant 10 mois et sur 3 ans », a indiqué le président de la République Patrice Talon, jeudi 8 décembre 2022, dans son message à la Nation.

« De façon particulière dans chaque département, des bourses sont aussi attribuées aux 10 meilleures élèves filles inscrites dans les filières scientifiques, techniques et professionnelles à raison de 27500 FCFA par mois pendant 10 mois sur 3 ans », a précisé le Chef de l’Etat.

Les chantiers de construction et réhabilitation des lycées techniques et agricoles et des écoles de métiers seront ouverts en 2023, a rassuré Patrice Talon.

Marc MENSAH

8 décembre 2022 par