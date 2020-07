Eustache Akpovi remplace Jonas Gbènameto à la Haute cour de justice

Comme annoncé, les députés ont procédé à l’élection du remplaçant de Jonas Gbènameto à la Haute cour de justice lors de la plénière de ce mardi 28 juillet 2020 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Eustache Akpovi, c’est le député du parti Bloc Républicain (BR) qui a gagné la confiance de ses collègues pour représenter le parlement au sein de cette institution de la République.

Le député élu s’est dit très heureux de la confiance que ses collègues ont placé en sa personne pour représenter le parlement au sein de l’institution qu’est la Haute Cour de Justice (HCJ). « Je pense que ma présence dans cette institution me permettra de travailler davantage pour la République et d’avoir encore beaucoup d’autres expériences », a confié Eustache Akpovi.

Il va donc remplacer Jonas Gbènameto élu maire de la commune de Sèmè-Kpodji lors des dernières élections communales et municipales.

L’élection du remplaçant de Jonas Gbènameto fait partie des points inscrits à l’ordre du jour de la 3ème session extraordinaire de l’année 2020 en cours à l’Assemblée nationale.

F. A. A.

29 juillet 2020 par