Elon Musk estime que Kamala Harris dirige déjà les États-Unis

L’entrepreneur américain Elon Musk estime que la vice-présidente américaine Kamala Harris dirige déjà en fait le pays, car le président Joe Biden apparaît rarement au travail.

"Finalement, si Kamala [Harris] peut faire de grandes choses, pourquoi ne l’a-t-elle pas fait [au poste du vice-présidente] ? M. Biden apparaît rarement au travail, alors, en fait, elle dirige déjà tout", a-t-il écrit sur sa page sur le réseau social X.

Elon Musk a également indiqué qu’il croyait en capacités du candidat républicain à la présidence Donald Trump qui pourrait "faire son travail bien mieux" que Mme Harris.

While I don’t think the debate hosts were fair to @realDonaldTrump, @KamalaHarris exceeded most people’s expectations tonight.

That said, when it comes to getting things done, not just saying nice-sounding words, I strongly believe that Trump will do a far better job.

After…

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024