Ecobank Bénin au chevet des pensionnaires de l’Association Saint Camille de Lellis

La Banque Panafricaine, Ecobank, conformément à sa responsabilité sociétale envers les communautés des pays où elle est implantée, a célébré sa "Journée Ecobank" ou "Ecobank Day", aux côtés des pensionnaires de l’Association Saint Camille de Lellis. Ces personnes atteintes de maladie mentale ont reçu dans ce cadre des dons de médicaments, de matériels et de vivres au Centre Saint Camille « Oasis d’amour » à Tokan dans la commune d’Abomey-Calavi, samedi 23 octobre 2021.

Les bras chargés de dons, une délégation de Ecobank Bénin s’est rendue au Centre Saint Camille « Oasis d’amour » de Tokan, dans la commune d’Abomey-Calavi, samedi 23 octobre 2021. « Nous sommes venus dans un élan de solidarité, avec quelques vivres et équipements pour contribuer à notre façon, à la prise en charge de nos frères et sœurs qui souffrent d’affections mentales », a indiqué le représentant du Directeur Général de Ecobank Bénin, Bénito Fado. À cette annonce, les pensionnaires du Centre manifestent leur joie à travers des chants de louange au seigneur, quelques-uns esquissent même des pas de danse au rythme des tam-tams et des battements de mains. « C’est une joie ! Nous sommes très émus de votre présence au milieu de nous à St Camille, aujourd’hui », s’est rejouie Sr Pascaline Agboton, responsable des soins au Centre Saint Camille « Oasis d’amour » de Tokan.

Selon le représentant du DG Ecobank Bénin, la Banque célèbre la "Journée Ecobank" ou "Ecobank Day", pour soutenir une cause sociale et apporter une solution visant à réduire la souffrance des communautés. « Autour de nous, des personnes souffrent de dépression ou de stress chronique. D’autres sont victimes du surmenage ou développent des tendances au suicide », a indiqué Bénito Fado, tout en encourageant à la prise en charge précoce afin d’éviter le pire. « Il est donc important de démystifier les maladies mentales et d’encourager les échanges autour de la santé mentale ! », a exhorté le représentant du Dg Ecobank.

Innocent Amoussou, le Directeur du Centre a remercié Ecobank qui est venue partager des moments de joie avec les personnes atteintes de maladie mentale. Ces personnes souvent rejetées constituent une main-d’oeuvre laissée de côté, selon le fondateur du centre, qui a souffert lui aussi de maladie mentale. « Nous sommes tous des malades ambulants », a lancé Grégoire Ahogbonon, fondateur du Centre Saint Camille « Oasis d’amour » de Tokan pour inviter à mettre fin aux stigmatisations dont sont victimes les personnes atteintes de maladie mentale.

Dans le cadre de la"Journée Ecobank" célébrée sous le thème : « Santé mentale : Il est temps d’en parler et d’agir ! », des dons ont été offerts aux pensionnaires de l’Association St Camille de Lellis. Les dons sont composés, entre autres, de quatre (04) machines à coudre, un (01) tricycle motorisé, cinq (05) boîtes à pansement, des médicaments psychotiques, vingt (20) sacs de maïs de 100kg, vingt (20) sacs de riz de 50kg, cinquante (50) cartons de 500 paquets de pâtes alimentaires (spaghettis).

« Vous avez été notre providence (...). On n’avait plus de vivres dans le Centre. Il n’y avait plus rien ! Mais, aujourd’hui, vous êtes venus les mains chargées », a confié Sr Pascaline Agboton, responsable des soins au Centre Saint Camille « Oasis d’amour » de Tokan. « Les dons comme ce que Ecobank est en train de faire (...), c’est quelque chose de très très généreux », a ajouté Innocent Amoussou, Directeur du Centre.

Pour le fondateur du Centre Saint Camille « Oasis d’amour » de Tokan, il n’y a pas de mot pour traduire la reconnaissance à Ecobank. « Je ne peux que bénir le Seigneur pour votre présence même dans le Centre », a avoué Grégoire Ahogbonon, fondateur du Centre.

Quid de la "Journée Ecobank" ou "Ecobank Day" et du Centre

La Journée Ecobank est l’événement phare annuel au cours duquel Ecobank et les membres de son personnel « donnent en retour » à leur communauté locale. Elle

a lieu au dernier trimestre de chaque année à travers 33 pays africains.

En 2019, une campagne de trois ans intitulée « Ensemble pour une meilleure santé », dédiée à la sensibilisation et à la prévention des maladies non transmissibles (MNT) a été lancée.

En 2019, les maladies cardiovasculaires ont retenu l’attention et le diabète était au coeur de la campagne de 2020.

L’édition 2021 s’est intéressée à la santé mentale.

Le Centre Saint Camille « Oasis d’amour » est fondé par l’Association St Camille de Lellis et s’occupe de l’accueil, la prise en charge et la réinsertion des malades mentaux. Depuis son ouverture en octobre 2016, le Centre a pris en charge plus de 11.000 malades dont certains continuent de recevoir des soins mensuellement. Il fonctionne grâce aux dons. L’Association St Camille de Lellis a également un Centre à Avrankou, Bohicon, Djougou, Dassa au Bénin en plus du premier, créé en Côte d’Ivoire. La majorité du personnel des Centres ont été des pensionnaires, c’est-à-dire des personnes rétablies de leur maladie.

M. M.

24 octobre 2021 par