Heidi Kühn a traversé son premier champ de mines à Dragalić, en Croatie. C’était en 2000. Des ouvriers agricoles lui ont demandé son groupe sanguin au cas où elle poserait le pied sur une mine.

« Cela m’a vraiment marquée, confie Heidi Kühn. J’étais avec une amie, on s’est regardées droit dans les yeux et on s’est demandé dans quelle galère on s’était embarquées. Et ils m’ont passé la tenue à porter. »

La Californienne a acquis une renommée internationale pour avoir fondé l’ONG Roots of Peace, en 1997, qui s’emploie à transformer des champs de mines en terres agricoles durables, notamment en vignes. « Du déminage aux cépages » (Mines to vines), pour reprendre son expression.

Le 11 mai, Heidi Kühn s’est vu décerner le Prix mondial de l’alimentation, une distinction internationale attribuée aux personnes dont l’action contribue à améliorer la qualité et la quantité des denrées alimentaires dans le monde.

« Je suis très touchée de cet honneur, et je crois encore rêver, a-t-elle déclaré. Étant mère, je suis très heureuse (…) de pouvoir mettre du baume sur les plaies causées par la guerre. C’est un grand honneur pour moi d’accepter [ce prix]. »

Roots of Peace collabore avec des groupes de déminage du monde entier, notamment le Croatian Mine Action Center, le HALO Trust et le Mines Advisory Group.

Une fois les mines retirées, l’organisation fournit des pelles aux agriculteurs et les forme à la culture et à la vente de produits à forte valeur ajoutée.

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et le Programme de développement des Nations unies (PNUD) ont accordé des aides aux projets de Roots of Peace.

L’ONG a pu ainsi faciliter l’élimination de plus de 100 000 mines terrestres et engins explosifs non explosés dans le monde. Débarrassées de ces explosifs, les terres deviennent alors cultivables. C’est ce qui a permis d’assurer la sécurité alimentaire d’habitants en Afghanistan, en Angola, en Bosnie-Herzégovine, au Cambodge, en Croatie, au Guatemala, en Irak et au Vietnam.

Roots of Peace a contribué à l’exportation vers les marchés internationaux de près de 160 000 tonnes de fruits, de noix et d’épices d’une valeur de plus de 350 millions de dollars. Plus d’un million d’agriculteurs et de familles en ont été les premiers gagnants.

Heidi Kühn se rappelle la joie qu’elle a ressentie après avoir fait exploser sa première mine terrestre en Croatie, mais ce sentiment a cédé la place à la tristesse, tellement il en restait. Elle souhaite maintenant intervenir en Ukraine, où la BBC estime que 174 000 kilomètres carrés des terres sont aujourd’hui infestées par des mines. Soit une superficie supérieure à celle de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord réunis.

« La terre nous pardonne, la terre est généreuse, nous nourrissons des enfants, résume Heidi Kühn. Je peux dormir tranquillement, en pensant aux familles que je ne rencontrerai peut-être jamais mais sur la vie desquelles nous avons eu un impact grâce à nos efforts. »

Source : https://share.america.gov/fr/du-deminage-aux-cepages-la-devise-de-la-laureate-du-prix-mondial-de-lalimentation/?utm_source=cision&utm_medium=referral

14 mai 2023 par ,