Dossouhoui met en garde les fournisseurs des intrants non autorisés

À travers un communiqué en date du 16 septembre 2020, le ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui, met en garde les individus qui fournissent des intrants non autorisés aux producteurs.

« Certains individus en complicité avec la société Sino-Béninoise des Engrais et Phytosanitaire (SIBEP Sarl) procèdent à la mise en parallèle du produit insecticide SIBEMAC 112 EC en lieu et place du produit THALIS 112 EC en trompant la vigilance des cotonculteurs », indique le ministre de l’agriculture Gaston Dossouhoui. Selon lui, il s’agit d’une « pratique illégale » qui constitue « une violation grave du cadre réglementaire de la fourniture des intrants dans la filière cotonnière au Bénin et compromet dangereusement la gestion efficace des ravageurs du cotonnier ».

Le ministre Gaston Dossouhoui rappelle qu’ « au terme du processus de l’appel d’offres n°01/020/CAOI pour la fourniture des intrants coton/vivriers au titre de la campagne 2020-2021, seule la SODECO, adjudicataire des marchés est habilitée à mettre les intrants agricoles au profit de la filière coton au cours de la campagne. Et ce, conformément au cahier des charges défini par l’Association Interprofessionnelle du Coton (AIC) suivant le programme de traitement phytosanitaire établi par la recherche cotonnière.

Il invite tous les acteurs de la filière coton notamment les producteurs à la vigilance et à dénoncer toute personne indélicate et complice qui s’adonnerait à cette pratique. « Seuls les produits régulièrement mis en place par la société adjudicatrice sont autorisés », précise-t-il.

Les directions départementales de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche sont instruites à l’effet de faire respecter les dispositions légales.

« En tout état de cause, tout individu qui enfreindrait désormais à la règlementation en vigueur subira la rigueur de la loi », prévient le ministre Gaston Dossouhoui.

A.A.A

