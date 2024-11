Donald Trump forme son équipe pour la Maison Blanche

Réélu pour un second mandat, Donald Trump s’installera à nouveau à la Maison Blanche, après une élection face à la vice-présidente sortante Kamala Harris. Donald Trump a déjà commencé à constituer son équipe, composée en grande majorité de fidèles.

Donald Trump procède à des nominations pour son deuxième mandat qui débute dès janvier 2025. Il a nommé l’entrepreneur, chef d’entreprise et milliardaire Elon Musk à la tête du ministère de l’efficacité gouvernementale. Il dirigera ce nouveau département avec le patriote américain Vivek Ramaswamy. « Ensemble, ces deux Américains formidables traceront le chemin pour mon administration afin de démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales », a déclaré Donald Trump dans un communiqué.

Au ministère de la Défense, le présentateur de Fox News, Pete Hegseth prendra les rênes. Agé de 44 ans, Peter Brian Hegseth est un ancien militaire et diplômé de l’Université de Princeton. « Avec Pete à la barre, les ennemis de l’Amérique sont prévenus. Nos forces armées connaîtront à nouveau la grandeur et l’Amérique ne reculera jamais », a indiqué Donald Trump.

Le militaire et homme politique américain, membre du Parti républicain, Mike Waltz est annoncé au poste de conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. L’ancien directeur du renseignement national, John Ratcliffe sera à la tête de la CIA. Selon Donald Trump, John Ratcliffe a toujours été un guerrier pour la vérité et l’honnêteté auprès du public américain.

L’avocat et homme politique américain, membre du Parti républicain Lee Zeldin va diriger l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Il va s’assurer d’une prise de décisions rapides et justes de déréglementation qui vont permettre de doper la force des entreprises américaines, tout en conservant les plus hautes normes environnementales selon Donald Trump.

La gouverneure Kristi Noem, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabe, le promoteur immobilier Steven Witkoff, l’ancien policer américain Tom Homan sont nommés respectivement au poste de ministre de la Sécurité intérieure, ambassadeur en Israël, émissaire spécial des États-Unis pour le Moyen-Orient, responsable de l’agence de contrôle des frontières et de l’immigration (ICE).

Le Cabinet de la Maison Blanche sera dirigé par la Directrice de campagne de Donald Trump, Susie Wiles. Elise Stefanik est nommée au poste d’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies. Le sénateur de Floride Marco Rubio est pressenti au poste de secrétaire d’État, soit chargé des Affaires étrangères.

