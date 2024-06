Pour les fans de la fantaisie, des jeux de hasard et de gros gains, le bookmaker mondial 1xBet a lancé le mégatournoi Spin of Thrones basé sur la saga légendaire ! Les conditions du tournoi sont aussi simples que possible et la cagnotte s’élève à 150 000 € + 25 000 FS !

Comment participer ?

Que faut-il faire pour gagner le tournoi et obtenir ta part de la cagnotte ?

• S’inscrire/se connecter sur le site/l’application 1xBet

• Aller sur la page du tournoi Spin of Thrones et cliquer sur le bouton "Participer".

• Jouer aux machines à sous de la collection Spin of Thrones du 14 juin au 8 juillet 2024 !

Le joueur reçoit 1 point pour chaque 0,1 € de sa mise sur les machines à sous participant dans le tournoi. Le tournoi comporte 25 étapes. Plus l’étape est avancée, plus le nombre de points distribués est important.

Le classement est disponible sur la page du concours Spin of Thrones, afin que chaque participant puisse évaluer ses chances de gagner et devancer la concurrence à la dernière minute !

Quels sont les prix disponibles ?

Des prix en espèces seront attribués aux 300 premiers participants du tournoi :

• 1ʳᵉ place - 40 000 €

• 2ᵉ place - 30 000 €

• 3ᵉ place - 25 000 €

• 4ᵉ place - 10 000 €

• 5ᵉ place - 5 000 €

• 6ᵉ-10ᵉ place - 1 000 €

• 11ᵉ-20ᵉ place - 600 €

• 21ᵉ-50ᵉ place - 300 €

• 51ᵉ-100ᵉ place - 200 €

• 101ᵉ-150ᵉ place - 100 €

• 151ᵉ-200ᵉ place - 50 €

• 201ᵉ-300ᵉ place - 25 €.

Et par-dessus le marché, 400 participants au tournoi tirés au sort recevront également 25 000 FS sans exigence de mise !

• 500 - 24 999 points - 250 joueurs recevront chacun 20 FS.

• 25 000 - 299 999 points - 100 joueurs recevront chacun 50 FS

• 300 000 - 1 199 999 points - 50 joueurs recevront chacun 200 FS

• à partir de 1 200 000 points - 10 joueurs recevront chacun 500 FS.

Termes et conditions du tournoi

Toutes les machines à sous de la collection Spin of Thrones, fournies par Pragmatic Play Slots, 3 Oaks, Fazi, Endorphina, NGMGame, PG Soft, Playson, KA Gaming, Spinomenal, Slotfactory, Netgame, Inbet, Mancala, Amatic, 1spin4win, Evoplay, Onlyplay, Red Tiger, BGaming, 7Mojos, Winspinity, Gambit participent dans le tournoi. Baccarat, Bingo, Crash, Keno, Autre, Roulette et Skill sont exclus de la collection.

Seules les mises en argent réel sont éligibles. Si deux joueurs ayant le même nombre de points prétendent à un prix, celui qui a collecté les points nécessaires en premier recevra un prix. Tous les prix en espèces et les free spins seront crédités aux gagnants dans les 72 heures suivant la fin du tournoi. En même temps, les prix ne sont soumis à aucune exigence de mise !

Vous ne manquerez pas l’occasion d’obtenir un précieux prix en argent simplement en jouant à vos machines à sous préférées, n’est-ce pas ? Alors, rendez-vous dès maintenant sur la page du tournoi Spin of Thrones, cliquez sur "Participer", placez vos paris et atteignez les sommets du classement !

