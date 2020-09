Deux portiques réceptionnés au Port de Cotonou

Bénin Terminal, l’un des opérateurs de terminal à conteneurs au port autonome de Cotonou (PAC) a réceptionné en début de semaine, deux portiques. Dotés d’une capacité de levage estimée à 40 tonnes chacun, ces nouveaux équipements ultramodernes permettront d’améliorer les capacités de stockage des conteneurs sur le terminal, de renforcer les cadences de livraison, et de réduire les délais de traitement des marchandises à Benin Terminal.

D’un montant estimé à 2,1 milliards de francs CFA, soit 3,2 millions d’euros, ces deux portiques ont été construits par Konecranes, un spécialisée dans les équipements de levage. Ils permettront non seulement de renforcer les capacités de manutention du terminal à conteneurs de Bénin Terminal, mais aussi d’améliorer sa productivité, de soutenir la compétitivité du Bénin, et de dynamiser les échanges commerciaux dans la zone Afrique de l’Ouest.

Selon le directeur général de Bénin Terminal, rapporté par Agence Ecofin, « malgré le contexte de la pandémie de Covid-19, Bénin Terminal poursuit son programme d’investissements et continue à œuvrer pour la modernisation des activités portuaires au Port Autonome de Cotonou.

A en croire Yann Magarian, Bénin Terminal dispose désormais « de 12 portiques de PAC », et ces nouveaux équipements vont davantage fluidifier les opérations de manutention et améliorer la qualité des prestations pour les clients armateurs et réceptionnaires.

Depuis 2013, Bénin Terminal a investi au port autonome de Cotonou environ 95 milliards de FCFA, soit 145 millions d’euros. Ce qui lui a permis de devenir un hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria, faisant ainsi du PAC, un port plus performant, plus moderne et plus attractif au service du développement économique du Bénin.

