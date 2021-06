Deux individus interpelés pour vol et cambriolage

La police républicaine a interpelé ce mercredi 23 juin 2021 deux individus pour vol et cambriolage à Parakou.

Spécialisés dans les vols et cambriolage dans les quartiers de Banikanni et de Madjatom, les deux individus ont été arrêtés par les éléments du commissariat du 2e arrondissement de Parakou.

La perquisition effectuée à leur domicile a permis de saisir deux motocyclettes de marque Bajaj et Dayang, des armes blanches, des cagoules et d’autres suspects. Suite à cette interpellation, la police a ouvert une enquête.

