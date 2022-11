Deux contrats signés pour la sûreté sur la plateforme aéroportuaire de Cotonou

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Hehomey a présidé ce lundi 07 novembre 2022, la cérémonie de signature de deux contrats entre la Société des Aéroports du Bénin (SAB) et la Société Amarante International représentée par son Président-Directeur Général, Alexandre Hollander.

Des contrats signés dans le cadre de la gestion de la sûreté sur la plateforme aéroportuaire de Cotonou. Le premier contrat porte sur une prestation de services de sûreté à l’Aéroport de Cotonou. Le second est relatif à une prestation de services de maintenance des équipements de sûreté. À travers ces services, les conditions de voyage des usagers seront plus sécurisées au départ et à l’arrivée de Cotonou.

Aussi, la sécurité sera-t-elle renforcée à travers l’acquisition des équipements modernes. Ils permettront de faire des fouilles de précision.

Akpédjé Ayosso

