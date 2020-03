Désengorgement des prisons, une solution

Accorder la grâce présidentielle à certaines catégories de détenus. C’est l’une des mesures prises par certains Etats dont le Niger pour désengorger les maisons d’arrêt en vue de contrer la pandémie du Covid-19.

Plus de 1500 prisonniers seront bientôt libérés au Niger. C’est l’une des mesures prises par le gouvernement du président Issoufou Mahamadou pour éviter la propagation du Coronavirus dans le pays.

Au Gabon, le président du Réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance (ROLBG), Georges Mpaga, dans une lettre ouverte au président de la République, Ali Bongo, président du Conseil supérieur de la Magistrature, l’a invité à la mise en place de mesures d’exception pour la justice, en vue de favoriser la libération immédiate de tous « les prisonniers qui ne représentent aucun danger pour le pays (...) ››.

« Au nom du droit et de la dignité humaine, et de l’appel à la solidarité et à l’unité nationale lancé par votre gouvernement dans le cadre de la guerre contre le coronavirus au Gabon, nous demandons la mise en place de mesures d’exception pour la justice, en vue de permettre la libération immédiate de tous les prisonniers qui ne représentent aucun danger pour notre pays », a écrit le président du ROLBG. Pour Georges Mpaga, « la pandémie actuelle, avec son important risque sanitaire et social, requiert des mesures courageuses et audacieuses ». D’où la nécessité selon lui, de libérer les détenus qui ne présentent pas de risque pour la population.

Au Bénin, aucune mesure n’a été encore prise dans ce sens. Les autorités compétentes peuvent s’inspirer de cet exemple pour désengorger les prisons. Ce sera un effort de plus pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde et qui n’épargne pas le pays.

