Les partis retenus obtiennent leur récépissé définitif ce mardi

L’Union Progressiste, le Bloc Républicain, les Forces Cauris pour un Bénin Emergent, le Parti du Renouveau Démocratique et l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau entreront en possession de leur récépissé définitif ce mardi 31 mars 2020. C’est ce qu’a annoncé le président de la Commission Electorale Nationale Autonome lundi 30 mars 2020, lors de la délibération des partis retenus pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020.

L’institution en charge des élections au Bénin a validé les déclarations de candidatures de 05 formations politiques. Ces dernières prendront part aux élections communales et municipales prévues du 17 mai 2020.

Quant aux 03 partis éliminés, ils seront officiellement informés des motifs du rejet de leurs dossiers.

Il s’agit de Force cauris pour le développement du Bénin (FCDB) du Professeur Soumanou TOLEBA ; du Parti pour l’engagement et la relève (PER) de Nathanaël KOTY et du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin) de Jacques AYADJI.

A.A.A

31 mars 2020 par