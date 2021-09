Des villages d’Athièmé inondés

Suite à l’ouverture des vannes du barrage hydroélectrique de Nangbéto sur le fleuve Mono, la semaine dernière, plusieurs villages de la commune d’Athième sont déjà inondés.

Le fleuve Mono est sorti de son lit depuis le week-end écoulé du fait des lâchers d’eau sur le barrage de Nangbéto.

>https://24haubenin.info/?L-inondation-menace-les-riverains-du-fleuve-Mono] Selon Agence Bénin Presse, le fleuve atteint ce lundi 06 septembre 2021 à 08 h 56 la hauteur de 7,9 mètres au niveau du limnimètre installé au bord dudit fleuve à Athiémé. Cette situation a occasionné des inondations dans cinq villages de la commune d’après le service du développement local et de la planification de la mairie d’Athiémé. Il s’agit des villages d’Adjassincondji dans l’arrondissement de Dédékpoè, Togblo et Adhamè dans l’arrondissement d’Atchannou, Aguidahoué dans l’arrondissement d’Adohoun et Athiémégan dans l’arrondissement central.

Le préfet Bienvenu D. Milohin, président de la plateforme départementale de suivi, de gestion et d’adaptation des risques et catastrophes envisage l’option d’intégration familiale.

En raison du Covid-19, les populations sinistrées ne peuvent être regroupées sous des tentes. L’Abp informe que la police fluviale de la commune est sur les lieux pour empêcher les populations de traverser le fleuve.

A.A.A

7 septembre 2021 par