Des sanctions prévues contre les douaniers en cas de non-respect

Le Directeur général des douanes, Alain Hinkati a instruit tous les agents des douanes aux fins de mutualiser leurs moyens et actions avec les autres forces de l’ordre pour veiller à l’application de la mesure portant interdiction de la sortie frauduleuses des produits céréaliers ainsi que l’exportation des noix de cajou. C’est à travers une note de service en date du 24 mars 2023.

Les différentes unités douanières installées sur l’ensemble du territoire béninois sont appelées à mutualiser leurs moyens et leurs actions avec les Forces de Défense et de Sécurité (Forces Armées, Police républicaine, Eaux et forêts et chasse) de leurs zones de compétence en vue de lutter efficacement contre la sortie frauduleuse des produits agricoles par les frontières terrestres ainsi que l’exportation des noix d’anacarde (cajou).

« En tout état de cause, tout fonctionnaire des douanes qui se rendrait complice de fraudes ou de légèreté dans l’exécution des présentes instructions s’expose à de sévères sanctions disciplinaires », a mis en garde le Directeur général des douanes, Alain Hinkati, à travers une note de service en date du 24 mars 2023.

Le DG douane a fait ses mises au point face à la recrudescence de la sortie frauduleuse des produits agricoles par les frontières terrestres malgré la mesure d’interdiction prise par le gouvernement. Selon Alain Hinkati, « ces pratiques compromettent dangereusement les intérêts du Trésor public ainsi que la mise en œuvre de la politique agricole et industrielle du Gouvernement ».

M. M.

27 mars 2023