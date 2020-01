Des rencontres prévues avec plusieurs personnalités

Le Président de la République, Patrice Talon a eté accueilli dans la soirée du dimanche 26 janvier 2020 à l’aéroport Andrews Air Force Base de Washington par Patricia Mahoney, ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin.

Aux Etats-Unis pour une visite de travail de 4 jours, le Chef de l’Etat Patrice Talon va rencontrer plusieurs personnalités. Il s’agit entre autres du Directrice du Fonds Monétaire International (FMI), Mme Kristalina Georgieva, le Vice-Président de la Banque Mondiale, M. Hafez Ghanem, le Président de la Banque Mondiale, M. David Malpass, le Président Directeur Général de Millenium Challenge Corporation, M. Sean Cairncross, et le Secrétaire d’État Américain, M. Mike Pompeo.

Les échanges seront axés sur les questions relatives au renforcement de la coopération entre les Etats-Unis d’Amérique et le Bénin, celles liées au renforcement des programmes mis en œuvre au Bénin par les Institutions financières et de développement américaines.

Il est également prévu une rencontre à Washington entre le Chef de l’État et les Béninois de la diaspora américaine notamment ceux travaillant au Fonds Monétaire International et à la Banque Mondiale.

La délégation conduite par le Chef de l’État est composée de : Abdoulaye Bio Tchané ministre d’État chargé du Plan et du Développement, Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Romuald Wadagni ministre de l’Économie et des Finances et

Médessè Véronique Tognifode Mewanou en charge des Affaires sociales et de la Micro-Finance.

Akpédjé AYOSSO

27 janvier 2020 par