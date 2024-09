Des partis politiques risquent de perdre leur statut juridique au Bénin

Plusieurs partis politiques au Bénin risquent de perdre leur statut juridique. Et pour cause, le défaut de siège national et dans les départements selon les dispositions de la Charte des partis politiques.

Pour être en règle au Bénin, tout parti politique doit avoir un siège national et des sièges dans les 12 départements du pays. Cette exigence de la Charte des partis politiques est foulée au pied dans plusieurs formations politiques. Une mission de suivi et de contrôle de la Commission électorale nationale autonome (CENA) a permis de faire le point en novembre 2023.

Selon le rapport rendu public ce vendredi 20 septembre 2024, sur les 13 partis politiques au Bénin, seuls 8 disposent d’un siège national fonctionnel. Il s’agit du Bloc Républicain (BR), la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), le Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN), Les Démocrates (LD), le Mouvement populaire de libération (MPL), l’Union progressiste le renouveau (UPR), la Force cauris pour le développement du Bénin (FCDB).

Les partis la Grande solidarité républicaine (GSR), la Nouvelle force nationale (NFN), Restaurer la confiance (RLC), le Parti la flamme renouvelée (PFR), et Restaurer l’espoir (RE), ne disposent pas de sièges nationaux, et risquent de perdre leur statut juridique.

Pour ce qui concerne les sièges dans les départements, le constat est alarmant. Seuls les partis BR, l’UPR, LD, MPL, FCDB, FCBE disposent de sièges. Certains partis selon le rapport de la CENA, sont présents seulement dans quelques départements. Dans la plupart des cas, le mobilier de bureau et personnel permanent affecté à l’animation de ces sièges, font défaut.

L’autre manquement qui fera perdre à plusieurs formations politiques leur statut juridique, est relatif à la participation aux élections. Selon les dispositions de l’article 27 de la Charte des partis politiques, toute formation politique perdra son statut juridique si elle ne présente pas de candidats à deux élections législatives consécutives. Des partis politiques présents au Bénin depuis plusieurs années, n’ont jamais participé à une élection. Manquement grave qui leur fera perdre leur statut juridique.

F. A. A.

21 septembre 2024 par