Des ministres face aux députés pour s’expliquer sur la cherté de la vie

La cherté des produits de première nécessité préoccupe les députés à l’Assemblée nationale. Trois membres du gouvernement sont attendus, ce jeudi 28 avril 2022, pour s’expliquer sur la question.



Le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, le ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Assouman, et leur collègue en charge de l’agriculture, Gaston Dossouhoui, seront face à la représentation nationale ce jeudi 28 avril 2022. Ils devront répondre à une question d’actualité sur la cherté observée des produits de première nécessité au Bénin.

Au sujet de la cherté de la vie, le gouvernement a programmé une tournée la semaine prochaine. Ce sera pour expliquer les causes de la hausse des prix des produits de première nécessité aux populations et les mesures prises pour juguler la conjoncture.

F. A. A.

28 avril 2022 par ,