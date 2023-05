Des migrants retrouvés morts faute d’eau à la frontière entre Tunisie et Algérie

Des cadavres des migrants d’Afrique subsaharienne ont été découverts ces derniers jours à la frontière entre la Tunisie et l’Algérie. Les autorités tunisiennes ont fait la découverte et informé l’opinion mercredi 17 mai 2023.

Des migrants d’Afrique subsaharienne retrouvés morts dans une zone montagneuse près de Haïdra, dans le centre-ouest de la Tunisie, non loin de la frontière avec l’Algérie. Au nombre de 09, ces migrants selon une ONG tunisienne, ont manqué d’eau. Ils auraient également souffert du froid. Selon le porte-parole du tribunal de Kasserine, Riadh Nwiwi rapporté par l’AFP, une enquête a été ouverte et "une autopsie ordonnée pour déterminer les causes des décès.

F. A. A.

17 mai 2023 par