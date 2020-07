Des masques offerts à plusieurs couches de la société

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin, la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Mèdessè Véronique Tognifode Mewanou a procédé ce mercredi 08 juillet 2020, à la distribution de plus de huit mille masques réutilisables à plusieurs couches de la société.

Les masques ont été remis de façon symbolique aux représentants des couches bénéficiaires. Il s’agit des femmes des principaux marchés de Cotonou ( Dantokpa, Ganhi, Missebo et Gbogbanou), Ouando (Porto-Novo), Abomey-Calavi, de la section des Femmes de l’association Handisport, de l’Association des Femmes Sourdes du Bénin, des Associations des Femmes Handicapées de Porto-Novo et de Parakou, de l’ONG Femmes Handicapées et Dignité.

« Le Gouvernement continuera toujours par jouer sa partition. Mais chaque citoyen doit prendre conscience de l’ampleur que prend la propagation du Coronavirus et se protéger », a déclaré la ministre Tognifode Mewanou lors de la cérémonie. Elle a invité chaque citoyen au respect des gestes barrières contre la propagation du virus.

Les masques ont été confectionnés selon les normes standards et offerts par Mme Grâce Wallace, Styliste-couturière de renom. La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance a salué la donatrice pour son geste de solidarité.

A.A.A

9 juillet 2020 par