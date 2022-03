Des jeunes leaders s’imprègnent des notions de démocratie et Etat de droit

L’Edition 2022 de l’Académie politique de la fondation Konrad-Adenauer-Stiftung (Kas) a ouvert, ce jeudi 24 mars 2022, ses travaux à l’hôtel Golden Tulip à Cotonou. La rencontre a réuni pendant trois jours, plus d’une vingtaine de jeunes leaders issus des partis politiques, de la société civile ainsi que des boursiers de la KAS, autour du thème « Démocratie et Etat de Droit ». Le coup d’envoi des travaux a été donné par Dr Stefanie Brinkel, Représentante résidente de la KAS et Directrice du Programme dialogue politique en Afrique de l’Ouest.

En Afrique en général et dans la région Ouest africaine en particulier, la question de la démocratie et de l’Etat de droit se pose de plus en plus avec beaucoup d’acuité. Pour preuve, le chargé du programme du Dialogue politique en Afrique de l’Ouest, Théodore Golli, évoque la question du retour des coups d’Etat et des élections de plus en plus contestées dans la région avec des conséquences dramatiques qui mettent à mal les acquis obtenus après de longues luttes. « Le Bénin jadis cité comme le modèle de réussite démocratique n’a malheureusement pas échappé à cette spirale de crise politique », a souligné Dr Stefanie Brinkel. C’est donc pour préserver les acquis démocratiques pour un développement durable, que la fondation allemande met l’accent sur la Jeunesse qui, dans la plupart du temps est objet de manipulation à tous les niveaux. Il urge donc de renforcer les capacités de la jeunesse qui constitue, d’après Théodore Golli, plus 70% de la population dans la région et qui est appelée à diriger et à gouverner nos Etats. Ceci pour amener ces jeunes à percevoir qu’ils ne doivent plus être le terreau des violences et à comprendre ce que c’est que la politique et les institutions démocratiques.

Agir pour un climat de paix

Au terme des trois jours de formation, Dr Stefanie Brinkel espère que « les participants vont contribuer efficacement à la promotion de la démocratie à travers des initiatives pour garantir aux jeunes de leurs communautés respectives, l’exercice pleine de leur citoyenneté notamment sur les questions de droits civiques et politiques et sur le respect des principes et valeurs qui sous-tendent la démocratie et l’Etat de droit en vue de promouvoir le développement durable ».

Pour faire d’eux des modèles de jeunes leaders capables d’œuvrer et d’agir pour un climat de paix, le thème de l’académie politique intitulé « Démocratie et Etat de Droit » a été développé en neuf (9) communications suivies de débats, par des experts et des enseignants chercheurs du domaine et des partages d’expériences capitalisées. Les participants, mobilisés jusqu’au samedi 26 mars 2022, ont remercié la fondation pour cette belle initiative et son appui constant avant de s’engager pour la promotion de la démocratie et de l’Etat de droit au Bénin.

Ils ont dit…

Gloria Attolou, jeune leader du bloc républicain

’’Cet atelier est une très bonne initiative de la Kas qu’il faut saluer. La thématique abordée nous permet d’avoir des substances pour redescendre vers la base et expliquer aux jeunes les droits et devoirs de chacun en tant que citoyen. Au terme de cet atelier, je prends l’engagement de redescendre vers les jeunes comme moi pour faire la restitution. Je vais commencer par mon département, l’Atlantique et ensuite ma commune Abomey-Calavi pour expliquer à la jeunesse bien sûr avec l’appui d’autres aînés la corrélation entre l’Etat et la citoyenneté parce que je remarque de plus en plus que la jeunesse est en train de perdre.

Heuthyme Hessou, jeune du parti les Démocrates

’’Je souhaite que cette académie impacte positivement la vie politique de notre pays le Bénin. Cela nous ferait plaisir, si cette académie pourrait nous permettre, surtout nous jeunes ici présents, d’impacter d’une manière ou d’une autre, les agissements de nos leaders, de nos décideurs au sein de nos partis politiques pour que le vivre ensemble, bien qu’on soit de bords différents, revienne dans le pays pour que les élections soient désormais des occasions de fête, pour qu’on nous permette d’animer véritablement la vie politique. Pour ce qui concerne, au niveau du parti les Démocrates, c’est de poser des actes de solidarité, c’est d’avoir la tolérance, c’est d’accepter nos camarades des autres partis politiques, cultiver tout le temps la paix, jouer notre rôle de bons citoyens, nous respectons les textes et n’avons pas la force de violence. Nous aurions voulu aussi qu’on nous accepte à côté pour qu’ensemble nous construisons l’Etat car ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise.’’

Juliette Mitonhoun

