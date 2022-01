Les retrouvailles des filles et fils de la vallée de l’Ouémé dénommée "Wémèxwé" ont pris fin le dimanche 16 janvier 2022. C’est par une célébration eucharistique co-célébrée par (...)

Des dizaines de cabinets de santé illégaux ont été fermés la semaine écoulée dans les communes de Parakou, N’dali et Tchaourou. Délivrance d’ordonnances, administration (...)

La croissance rapide de l’économie mondiale de l’hydrogène pourrait apporter des changements géoéconomiques et géopolitiques importants en générant une vague d’interdépendances (...)

Un agent féminin et son collègue homme des douanes ont été la cible des contrebandiers, le jeudi 13 janvier 2022, sur l’axe Sèmè/Carrefour-Kraké dans la commune de Sèmè-Podji. (...)

17 janvier 2022 par ,

17 janvier 2022 par ,

16 janvier 2022 par ,

16 janvier 2022 par

16 janvier 2022 par

16 janvier 2022 par

15 janvier 2022 par

15 janvier 2022 par

15 janvier 2022 par

15 janvier 2022 par

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a réagi après l’annonce du décès de (...)Une délégation de l’équipe France composée de Jérôme Bertrand Hardy (...)Le Bénin a enregistré 27 nouveaux cas confirmés du Covid-19 et un nouveau (...)Le coup me paraît jouable à plusieurs titres. D’abord, mes contacts du (...)L’ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy a pu échanger, le 15 (...)La 4e édition du Festival du cinéma russe a eu lieu du 14 au 15 janvier (...)Sessions de présentation suivies d’une visite guidée de la (...)Un homme a rendu l’âme à la suite d’une dispute amoureuse ce vendredi 14 (...)La police a interpellé, dans la nuit du jeudi 06 janvier 2022, quatre (...)Me Maxime Bankolé, huissier de justice à Cotonou, ne purgera pas tous (...)