Des détails sur trois nouveaux cas

Le Bénin a enregistre trois nouveaux cas de coronavirus. C’est ce qu’a notifié ce mardi 31 mars 2020, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin au représentant de l’OMS au Bénin à travers une correspondance.

Après les analyses effectuées au Laboratoire des Fièvres Hémorragiques Virales de Cotonou entre le 27 et 29 mars 2020 sur des échantillons prélevés chez trois personnes suivies, les tests se sont révélés positifs au Covid-19.

Selon les explications du ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, « le premier des cas positifs est un Béninois, âgé dé 48 ans, revenu de la France, mis en auto-isolement à Lomé ». Au décours d’un rhume, il a demandé un test au Covid-19 dont le résultat serait positif. Le sujet a préféré venir à Cotonou sur le Centre de Traitement des Epidémies pour son traitement sans en informer les autorités togolaises. Le test Covid-19 réalisé sur le prélèvement fait est revenu positif.

Le deuxième cas est un garçon de 10 ans, contact et parent du quatrième cas enregistré au Bénin. « Compte tenu de leur proximité accrue, le test fut réalisé et est revenu positif », informe le ministre de la santé.

Quant au troisième cas, c’est une Béninoise rentrée de Paris le 17 mars 2020. « Pendant son auto-isolement, elle a signalé une diarrhée et une toux le 24 mars 2020 spontanément résolues.

Le prélèvement fait est testé positif le 29 mars 2020 », précise le ministre de la santé.

Il informe que les trois patients sont mis sous traitement et leur état clinique est stable et rassurant. L’identification des personnes ayant été en contact avec eux sont en cours. Les contacts seront mis sous surveillance.

Akpédjé AYOSSO

31 mars 2020 par