Des démissionnaires du FCBE créent un nouveau parti

Un nouveau parti politique sera porté sur les fonts baptismaux, samedi 16 octobre 2021, à Parakou.

« La nouvelle alliance » (LNA), portée par Théophile Yarou et Clément Koutchadé, deux anciens membres du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), est la nouvelle formation qui vient enrichir l’univers politique au Bénin.

De sources concordantes, la nouvelle formation politique sera présidée par Théophile Yarou, ancien ministre de la défense du président Yayi et ex Secrétaire exécutif national du parti FCBE.

L’ex SEN adjoint avait été suspendu à la suite de la désignation contestée du duo de candidats FCBE à l’élection présidentielle de 2021. Il a ensuite démissionné du parti.

La deuxième personnalité annoncée au sein du nouveau parti LNA, est Clément Koutchadé, un autre démissionnaire des FCBE.

