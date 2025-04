Des bourses d’études d’Azerbaïdjan 2025-2026

La République d’Azerbaïdjan met à disposition des Bourses de niveau BAC, Licence, Master au titre de 2025-2026.La date limite de soumission est fixée au 28 avril 2025. Voici les informations sur les bourses

La Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique communique :

La République d’Azerbaïdjan met à la disposition des étudiants béninois trois (03) bourses d’études supérieures, au titre de l’année académique 2025-2026.

Lesdites bourses sont ouvertes pour l’obtention du diplôme de licence, master, doctorat et spécialité médicale. Elles couvrent les charges suivantes :

les frais de formation ;

les billets d’avion (aller-retour) ;

les allocations mensuelles ;

l’assurance maladie ;

les frais de visa et d’inscription.

I- Conditions d’admission

1- Candidats au cycle Licence

Etre de nationalité béninoise ;

être titulaire du baccalauréat de l’année 2024 ou 2023 ;

posséder toutes ses facultés physiques et mentales ;

ne pas être boursier en cours d’étude dans les Universités Publiques du Bénin ;

être âgé de 35 ans au plus jusqu’à la date du 15 septembre 2025.

2-Candidats aux cycles de Master, Doctorat et spécialité médicale

Etre de nationalité béninoise ;

être titulaire d’une licence, d’un master, d’un doctorat en médecine ou d’un diplôme reconnu équivalent dans la filière demandée dans une Université publique ou un établissement agréé ;

ne pas être boursier dans les Universités Publiques du Bénin ;

posséder toutes ses facultés physiques et mentales ;

pour le Master être âgé de 40 ans au plus jusqu’à la date du 15 septembre 2025.

pour le Doctorat être âgé de 45 ans au plus jusqu’à la date du 15 septembre 2025.

II- Dossier de candidature

– Soumettre en ligne toutes les pièces du dossier pour pouvoir télécharger la fiche d’inscription en ligne sur le site web https://bourses.enseignementsuperieur.gouv.bj ;

– un (01) formulaire de demande de bourse azerbaïdjanaise dûment rempli et signé (à télécharger sur l’un des liens cités ci-dessous) ;

– une (01) copie légalisée du/des diplômes ou de l’attestation de réussite ou d’un diplôme reconnu équivalent des années antérieures de formations traduits en anglais et certifiés par un notaire assermenté (les documents en langue russe et azéri seront certifiés par un notaire sans une préalable traduction en anglais) ;

– une (01) copie légalisée du/des relevé (s) de notes ;

– une (01) copie légalisée de l’acte de naissance ;

– un curriculum Vitae ;

– une (01) copie du passeport ;

– une lettre de motivation ;

– l’original d’un (01) certificat médical délivré par un Médecin assermenté d’un centre de santé public attestant que le candidat n’a pas de maladies graves, transmissibles ou contagieuses (VIH, Hépatite B et C) ;

– l’original du test VIH délivré par un centre de santé public ;

– une preuve d’une bonne maitrise de l’anglais (pour les programmes en langue étrangère : premier cycle IELTS 5, TOEFL 40 ; pour les autres programmes IELTS 5.5, TOEFL 50) ;

– l’original de la quittance délivrée par le Trésor Public après le paiement sur le compte BJ6600100100000010156674-DBAU des frais d’étude de dossier qui s’élèvent à cinq mille (5000 francs CFA) ;

– une (01) chemise dossier cartonnée à rabat (couleur jaune).

La date limite de dépôt de dossier à la Direction des Bourses et Aides Universitaires (DBAU) est fixée au lundi 28 avril 2025 à 12 heures 00 minute.

NB :

Les informations portant sur lesdites bourses sont disponibles aux adresses suivantes : scholars@mfa.gov.az ou info@studyinazerbaijan.edu.az ;

Les candidats ayant obtenu leur diplôme à l’étranger doivent joindre l’authenticité et l’équivalence du diplôme ;

Les candidats titulaires d’un diplôme d’une université privée doivent fournir leur diplôme cosigné par le MESRS ou le diplôme de l’examen national ;

Les dossiers physiques incomplets seront rejetés lors du dépôt au Secrétariat de la DBAU ;

Le dépôt physique des dossiers se fait à la Direction des Bourses et Aides Universitaires (sise au carrefour IITA – Calavi, immeuble carrelé en jaune et marron. A côté de la station EWELL).

LISTE DES FILIERES

FILIERE

LICENCE

Agronomy (Agricultural Technologies)

Computer engineering

Organization of tourism work

MASTER

Mechatronics and robotics engineering

Oil and gas engineering

Museum, archive and protection of monuments

DOCTORAT

Computer Science

Electrical engineering

Control devices and methods of the natural environment, substances, materials and products

