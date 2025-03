Des agents de la mairie de Natitingou réclament des salaires impayés

Les agents de la mairie de Natitingou ont organisé, jeudi 20 mars 2025, un sit-in de deux heures. Ils réclament le paiement de leurs arriérés de salaires.

Mécontentement dans le rang des agents de la marie de Natitingou. Ils dénoncent entre autres une administration opaque et le non-respect de leurs droits. Selon Étienne N’tcha, secrétaire général de la mairie, rapporté par Daabaaru, les employés font face à un mépris persistant de la part des autorités locales. Le gouvernement béninois avait autorisé en mars 2024, l’application de la mesure de revalorisation salariale au profit des agents des collectivités territoriales décentralisées. Les agents de la mairie de Natitingou n’ont eu « qu’un seul paiement partiel ».

Selon le secrétaire général du Syndicat autonome des travailleurs de la mairie de Natitingou, Abraham Fibi, il y a des arriérés depuis janvier 2025 et le dialogue social est inexistant. Il prévient que si rien n’est fait, les travailleurs n’hésiteront pas à reconduire leur mouvement la semaine prochaine. Le premier adjoint au maire Clément Ayémona a rassuré les agents. « Votre motion est bien reçue, et nous la transmettrons au maire dès son retour. Nous allons analyser le dossier avec la secrétaire exécutive et vous reviendrons très bientôt », a-t-il affirmé.

A.A.A

21 mars 2025 par ,