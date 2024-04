Des Nigérians jugés pour trafic international de drogue

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’est penchée une fois encore sur le dossier des Nigérians poursuivis pour trafic international de drogue. A l’audience du jeudi 04 avril 2024, le ministère public a requis une peine de 10 ans de prison ferme contre l’un des prévenus.

Des Nigérians interpellés en septembre 2023 pour trafic de drogue ont comparu jeudi 04 avril 2024 devant la CRIET. Au cours de cette audience, le ministère public a requis une peine de 10 ans de prison contre l’un des mis en cause, et la relaxe au bénéfice de doute contre le second.

Rappelant les faits, le 2e substitut du procureur souligne que les deux prévenus ont été interpellés à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou alors qu’ils s’apprêtaient à prendre un vol en direction des Etats-Unis. La fouille opérée a permis de découvrir l’héroïne et l’amphétamine dans les bagages de l’un d’entre eux. Ce dernier selon le ministère public, a effectué un trajet suspect Brésil-Nigéria en passant par le Bénin pour remonter encore vers les Etats-Unis, trajet plus long, alors qu’il avait le choix de voyager directement vers les Etats Unis. Chez le second par contre, aucun produit suspect n’a été découvert dans ses bagages.

Les deux accusés au cours de l’interrogatoire, ont affirmé ne pas se connaître avant leur première rencontre à l’aéroport de Cotonou.

Dans ses réquisitions, le ministère public demande à la Cour de retenir le principal accusé dans les liens de la prévention, et de le condamner à une peine de 10 ans de prison ferme pour « trafic international de drogue à haut risque » ; et une amende de 05 millions de francs CFA. Contre le second, il a requis la relaxe au bénéfice de doute.

Le délibéré est renvoyé au 02 mai 2024.

F. A. A.

6 avril 2024 par ,