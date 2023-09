Des Centres d’essais et d’applications de 4 spécialités construits bientôt

L’Institut Polytechnique de Ningbo en Chine et le Ministère béninois des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle ont procédé à la signature de deux accords de partenariat. C’est lors du Forum International sur la transformation et le développement de l’enseignement technique et professionnel dans le contexte d’un développement de haute qualité qui s’est tenu du 22 au 27 septembre 2023 en Chine.

Experts et chercheurs des secteurs de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ont échangé sur les expériences réussies du développement de la formation professionnelle en Chine. C’est dans le cadre du Forum International sur la transformation et le développement de l’enseignement technique et professionnel dans le contexte d’un développement de haute qualité organisé du 22 au 27 septembre 2023 par l’Institut Polytechnique de Ningbo en Chine.

Le ministère béninois des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle a participé à ce rendez-vous destiné aux pays en voie de développement. Occasion pour le ministère et l’Institut Polytechnique de Ningbo de signer deux accords de coopération.

La collaboration porte sur le projet "Atelier Luban" qui va aboutir à la construction de quatre Centres d’essais et d’applications au sein du Lycée Technique d’Amitié Sino-Beninoise d’Akassato pour le développement des compétences techniques dans quatre spécialités. Il s’agit de la télécommunication et intelligence artificielle, de fabrication et maintenance industrielle, de l’électromécanique et de l’électronique.

Selon le gouvernement du Bénin, une délégation chinoise est attendue au Bénin courant novembre 2023 pour l’aménagement du site du Lycée Technique d’Amitié Sino-Béninoise d’Akassato dans le but d’abriter les futurs centres d’application.

La construction d’une plateforme pour le développement des compétences dans les métiers du textile, notamment le Métier de la Mode et du Vêtement (MMV) est également prévue. Les formateurs et les apprenants de la Chine et du Bénin pourront partager leurs expériences et renforcer leurs compétences dans le cadre de cette plateforme.

M. M.

29 septembre 2023 par