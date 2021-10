Démarrage des travaux de construction de la Cité Administrative

La construction de la Cité Administrative à Abomey-Calavi entre dans sa phase active. La signature du contrat d’exécution des travaux entre SImAU (Société Immobilière et d’Aménagement Urbain) représentant le gouvernement et Shanxi, la société qui exécute les travaux a eu lieu, jeudi 7 octobre 2021 à Abomey-Calavi. C’est en présence du ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, du préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia, et du maire de la commune d’Abomey-Calavi Evariste Ahouandjinou.

La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SImAU) et Shanxi Construction ont procédé, jeudi 07 octobre 2021, à la signature du contrat d’exécution des travaux de construction de la Cité Administrative à Abomey-Calavi. La fin des baux pour les services administratifs est dans 24 mois au plus.

« La Cité Administrative que nous lançons aujourd’hui n’est pas un simple projet de construction de bâtiments pour abriter les administrations techniques de nos différents ministères. C’est une réflexion plus profonde sur la gestion de la mobilité urbaine à l’échelle du Grand Nokoué. C’est le déplacement de toute la fonction administrative de Cotonou sur le plateau d’Abomey-Calavi », a indiqué José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, à l’occasion du lancement. « Je souhaite simplement que l’entreprise Shanxi soit à la hauteur des exigences, de nos attentes. Nos attentes, c’est de livrer la Cité Administrative dans les délais et en qualité », a plaidé le ministre. Des attentes que l’entreprise en charge des travaux entend combler pour mériter la confiance du gouvernement.

« On a l’expérience et les ressources nécessaires pour achever le projet qualitativement et à temps.

Le gouvernement de Son Excellence Patrice Talon est un gouvernement de résultat. Shanxi groupe promet et s’engage aux résultats attendus afin de mériter la confiance que vous nous placez à travers la signature de ce contrat. Aucune compétence humaine ni machines ne seront de trop pour mener à bien ce projet qui sera inscrit dans la construction d’un Bénin nouveau et prospère », s’est engagé Sun Chen, le représentant de Shanxi Construction.

Le maire de la commune d’Abomey-Calavi a manifesté sa reconnaissance à l’endroit du gouvernement et de son chef, le président de la République Patrice Talon. « Je remercie du fonds de cœur le gouvernement à travers le président Patrice Talon qui a voulu créer de bonnes conditions de travail pour les travailleurs en pensant à la construction de la Cité administrative », s’est réjoui Evariste Ahouandjinou, maire d’Abomey-Calavi.

Selon Achille Houssou, directeur général de SImAU (Société Immobilière et d’Aménagement Urbain), le bras armé dans la mise en œuvre des projets de construction d’infrastructures et de bâtiments, la Cité sera livrée en octobre 2023.

D’un coût estimé à 77 milliards FCFA TTC, le projet prend en compte la construction de 16 bâtiments administratifs de types R+3 totalisant 60.080 m² de surface de plancher (bâtiments de bureaux et locaux techniques) assortis de parkings, d’un restaurant, des salles de conférences, d’un centre médical, d’ouvrages divers sur le site (bassin, passerelle, clôture, …), d’équipements modernes de communication.

L’Etat mobilise les ressources nécessaires pour la construction et la SImAU assure la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux et la gestion après la réalisation.

Socotec Africa est le bureau en charge du contrôle technique des travaux.

Shanxi Construction, entreprise retenue à l’issue d’un appel d’offres international assure la construction de la Cité Administrative.

