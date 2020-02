Déchirement en vue au sein des FCBE

Alors que les militantes et militants du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) s’attendaient à un meeting lundi 10 février prochain, le secrétaire exécutif national, Paul Hounkpè à travers un autre communiqué en date du 07 février dernier, interdit ladite rencontre.

Pour le secrétaire exécutif national, le document portant convocation des militantes et militants qui a fait le tour des réseaux sociaux, n’est signé d’aucun responsable, et n’aurait aucune valeur. Il invite dès lors les responsables à s’atteler à l’identification, la constitution des dossiers et au positionnement des candidats pour les prochaines élections communales et municipales conformément à la décision du bureau exécutif national.

Le vendredi 07 février dernier, les coordonnateurs communaux de la formation politique s’étaient réunis au domicile du président d’honneur du parti, l’ancien président Boni Yayi. L’une des grandes décisions prises au cours des échanges est l’organisation d’un congrès afin de mobiliser les militantes et militants à la base pour une victoire au soir du 17 mai prochain.

