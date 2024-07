Darius Dade nommé DG par intérim de Bénin TV Juniors

La ministre du Numérique et de la Digitalisation a nommé Darius Dade, directeur général par intérim de Bénin TV Juniors. C’est à travers un arrêté en date du 5 juillet 2024.

Nomination au poste de directeur général par intérim de Bénin TV Juniors. Il a nom Darius Franck Dade. Il assurait le poste de directeur par intérim de la Société de Radio et de Télévision du Bénin (SRTB) S.A. C’est désormais Freddy Rock Koudahoua qui assure ce poste.

Darius Franck Dade est détenteur d’un Bac + 5 en filière Jeunesse Animation, option Développement communautaire, axé sur la communication et la presse audiovisuelle. Il a été Directeur général du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin portant les chaînes Ado TV Fm. Darius Franck Dade a été journaliste, présentateur et commentateur sportif à Canal 3 Bénin.

Les directeurs généraux par intérim ont été nommés « en attendant l’aboutissement des procédures de recrutement par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, du directeur général et des directeurs des organes de presse de la SRTB ».

A.A.A

