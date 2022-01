DHL Express SSA certifié Top Employer 2022 en Afrique

DHL Express (www.DPDHL.com), le leader mondial du transport express international, a été une nouvelle fois désigné « Top Employer » du continent africain par le Top Employer Institute. C’est la huitième année que DHL Express Sub Saharan Africa (SSA) participe à la procédure de certification Top Employer, qui a fait du chemin depuis lors : tandis que 6 pays seulement avaient été distingués par l’enquête initiale, ils sont aujourd’hui 22 à voir leur excellence RH reconnue par la certification 2022.

Pour DHL Express SSA, cela représente une formidable réussite, d’autant plus que l’entreprise est l’organisation la plus certifiée du continent, d’après l’Institut. Les 22 pays les plus performants aux fins de la validation et de la certification de cette année sont Afrique du Sud, Angola, Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Madagascar, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

L’Institut a particulièrement valorisé les excellentes performances de DHL en matière de valeurs, de stratégie d’entreprise, d’éthique et d’intégrité. Paul Clegg, vice-président Ressources humaines de DHL Express SSA, déclare : « C’est pour nous un grand honneur d’avoir été certifiés Top Employer en Afrique. Cette distinction reflète parfaitement les efforts d’investissements consentis par notre Société pour offrir à nos employés le meilleur des environnement de travail grâce à la mise en œuvre de nos pratiques progressistes People-First HR, le fondement sur lequel s’appuient nos employés pour donner du sens à leurs tâches et s’épanouir au mieux de leurs possibilités dans un fort esprit d’équipe. »

En tant qu’organisme indépendant de certification RH, le Top Employers Institute évalue les entités telles que DHL Express par le biais de son HR Best Practices Survey, qui évalue les pratiques de développement personnel tout le long de la chaîne de valeur des RH. Pour être certifiées, les organisations doivent satisfaire à des normes spécifiques relatives à leurs pratiques RH, définies par le Top Employers Institute.

« Nous sommes particulièrement fiers que cette enquête indépendante reconnaisse les conditions exceptionnelles que nous offrons à nos employés. Nous sommes très heureux de compter parmi les meilleurs employeurs mondiaux certifiés », a déclaré Paul Clegg. Il a souligné qu’« en ces temps incertains où le monde du travail évolue, il est plus important que jamais de rester déterminé à respecter les normes les plus strictes en matière d’environnement de travail. DHL Express est fière d’être reconnue comme une entreprise qui donne la priorité à son personnel dans toutes ses activités. »

DHL – La société de logistique pour le monde

DHL est le leader mondial du secteur de la logistique. Les différentes branches de DHL offrent une gamme inégalée de services logistiques, allant de la livraison nationale et internationale de colis aux solutions d’expédition et de livraison pour l’e-commerce, en passant par le transport international express routier, aérien et maritime et la gestion de la chaîne d’approvisionnement industrielle. DHL et ses 400 000 employés répartis dans plus de 220 pays et territoires à travers le monde relient les personnes et les entreprises en toute fiabilité et sécurité, en contribuant à la durabilité des flux commerciaux mondiaux. Grâce à ses solutions spécialisées pour les marchés et les secteurs en croissance, en particulier les technologies, les sciences de la vie et les soins de santé, l’ingénierie, l’industrie et l’énergie, l’automobilité et la distribution, DHL est assurément positionnée comme « La société de logistique pour le monde ».

DHL est une filiale du Groupe Deutsche Post DHL Group. Le groupe a généré un chiffre d’affaires de plus de 66 milliards d’euros en 2020. Le groupe contribue positivement au développement mondial par ses pratiques commerciales responsables et son engagement social et environnemental. Deutsche Post DHL Group espère concrétiser sa vision d’une logistique zéro émission d’ici à 2050.

Source : Deutsche Post DHL

