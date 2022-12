Crise sanitaire et la malnutrition dans le Nord-Ouest du Nigeria.

.

« Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles pour la population du nord-ouest du Nigeria et nos équipes ont vu un nombre sans précédent d’enfants souffrant de malnutrition dans les structures médicales où nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Santé.

Dr Simba Tirima

Rien que cette année, nous avons traité plus de 140 000 enfants pour malnutrition aiguë dans les États de Zamfara, Katsina, Sokoto, Kebbi et Kano. Dans l’État de Zamfara, les admissions d’enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère dans nos centres nutritionnels thérapeutiques ambulatoires ont augmenté de 39 % par rapport à l’année dernière. Dans l’État de Katsina, les chiffres ont grimpé en flèche pour atteindre près de 80 000 enfants traités pour malnutrition aiguë sévère, dont 12 700 ont dû être hospitalisés.

Nous voyons des enfants mourir sur le chemin de nos cliniques. Nous voyons des enfants dont l’état de santé est si grave que nous ne pouvons rien faire pour les sauver. L’escalade de la violence, les déplacements, la flambée des prix des denrées alimentaires, les épidémies et le changement climatique sont les facteurs qui déclenchent cette crise sanitaire et de malnutrition alarmante.

L’ampleur de cette crise exige une mobilisation nationale et internationale pour une réponse humanitaire adéquate. Nous appelons les autres organisations à se joindre à nous et à soutenir les autorités pour répondre aux besoins les plus urgents des communautés touchées. Le nord-ouest continue d’être largement ignoré dans la réponse et les plans humanitaires globaux menés par les Nations unies au Nigeria, qui se concentrent sur la situation critique du nord-est du pays. Il est essentiel de garantir un meilleur accès aux traitements nutritionnels vitaux pour les milliers de personnes qui en ont besoin maintenant et pendant la prochaine période de soudure si nous voulons éviter que 2023 ne devienne une autre année dévastatrice pour les enfants du nord-ouest du Nigeria. »

Dr Simba Tirima représentant de MSF au Nigeria.

6 décembre 2022 par