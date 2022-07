Cotonou accueille un symposium bilan sur l’AR4D en Afrique de l’Ouest et du Centre

La capitale économique de la République du Bénin, Cotonou, abri- tera du 19 au 21 juillet 2022, un symposium dont l’objectif global est de faire l’état des lieux de la recherche agricole pour le développement (AR4D) en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC).

À l’initiative du CORAF, le symposium réunira une centaine de participants, principalement pour réfléchir et échanger aussi bien sur les acquis de l’AR4D à capitaliser dans la région, que sur les lacunes à combler.

« La recherche agricole pour le développement s’est montrée particulièrement performante au cours des dernières décennies en Afrique de l’Ouest et du Centre, en générant une myriade de technologies et in- novations. Cependant, force est de constater que les acteurs et les populations ne capitalisent pas assez sur les acquis de cette recherche. Cela se traduit notamment par le faible taux d’adoption des technologies et innovations », déclare Dr Emmanuel NJUKWE, Directeur de la Recherche et de l’Innovation du CORAF.

« Par conséquent, l’agriculture en Afrique de l’Ouest et du Centre est toujours sujette à des perturbations et elle continue de peiner à répondre promptement en cas situations d’urgence », observe-t-il.

En cela, la réunion scientifique se tiendra sous le thème « Technologies & Innovations agricoles : Solutions intelligentes face au climat pour la transformation des situations d’urgence et de post urgence ».

Quatre principales thématiques orienteront les échanges du symposium :

1. Agriculture (production végétale, animale, aquacole et foret et environnement) intelligente face au cli- mat : adaptation et atténuation ;

2. Ravageurs et maladies transfrontaliers des plantes ;

3. Restauration des terres dégradées et gestion de la fertilité des sols et de l’eau ; et

4. La gestion post-récolte (transformation, conservation et commercialisation)

« Avec ce symposium, le CORAF ambitionne d’instiguer un changement de paradigme, en réunissant les

parties prenantes pour mettre en place une plateforme opérationnelle de gestion des connaissances scientifiques, qui serviront aux systèmes agricoles d’Afrique de l’Ouest et du Centre à être plus efficaces à aider les populations à gérer les situations d’urgence et de post-urgence », affirme Dr NJUKWE.

Le CORAF organise le symposium dans le cadre du projet de mise à l’échelle des Technologies et innovations agri- coles pour l’accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest et du Centre (TARSPro), financé par la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC).

Ce symposium s’aligne sur l’un des principaux objectifs du projet TARSPro, qui vise notamment à assurer une coali- tion et une synergie d’actions des acteurs de la transformation de l’agriculture.

L’événement est organisé par le CORAF en collaboration avec l’Institut national des recherches agricoles du Bénin, qui est le partenaire de mise en œuvre du projet TARSPro dans le pays.

En plus du Bénin, le projet TARSPro est mis en œuvre au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad.

Par conséquent, le symposium de Cotonou sera également l’occasion de renforcer l’engagement des parties prenantes du projet au niveau régional, par la mise en place du comité régional de pilotage.

Les participants attendus incluent les autorités gouvernementales du Bénin, les représentants des Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) des vingt-trois (23) pays d’AOC sous la coordination du CORAF, des Communautés économiques régionales (CER), de la DDC, les chercheurs et universitaires, et plusieurs autres parties prenantes.

Il est attendu que les conclusions et recommandations du symposium ainsi que la compilation des notes résumées des différentes communications qui seront faites dans chacune des quatre thématiques prioritaires, constituent les actes du symposium et soient partagées avec tous les acteurs du secteur agricole.

