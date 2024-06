Coton FC champion du Bénin, le 3e d’affilée

Les rideaux de la Super Ligue Pro saison 2023-2024 sont tombés dans l’après midi de ce dimanche 23 Juin 2024. Coton FC a une fois encore fini l’exercice en haut du tableau.

La 24e et dernière journée du championnat professionnel a livré son verdict ce dimanche. Après les autres rencontres disputées samedi, le gros choc qui allait déterminer l’équipe championne de la saison, a opposé Dadjè FC à Coton FC. Les deux formations ont livré un spectacle de folie au stade Omnisports de Ouidah. Dans un match marqué par des tensions sur et en dehors du terrain, c’est en deuxième mi-temps l’on a assisté au but d’ouverture.

C’est Emmanuel Henry qui délivrait les siens à la 79e minute. 1-0 pour Coton FC. Dans les derniers instants de la rencontre, Chérif Dine-Mama crucifie Dadjè FC avec le but du break dans les arrêts de jeu. Le score final est 2-0.

Avec 51 points, Coton finit la saison en tête du championnat et disputera lors du prochain exercice la Ligue des Champions africaine. C’est le troisième titre d’affilée pour les Cotonculteurs. Dadjè compte 47 points, donc deuxième. Il jouera la Coupe CAF la saison prochaine.

J.S

24 juin 2024 par