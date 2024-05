Corsair propose désormais le paiement en plusieurs fois sans frais

Afin de faciliter l’achat de billets pour ses clients, la compagnie aérienne Corsair lance une nouvelle option d’achat disponible dès maintenant sur son site web : le paiement en plusieurs fois sans frais. Grâce à cette nouvelle option, Corsair entend offrir une plus grande accessibilité à ses clients.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, le client peut sélectionner sur l’itinéraire éligible un paiement en carte bancaire en plusieurs fois : sans frais supplémentaire, il peut choisir d’étaler son paiement en deux, trois ou quatre fois.

Simple et flexible, le paiement en plusieurs fois sans frais vise à améliorer l’expérience du client en lui offrant la liberté de maitriser ses achats et leur répartition.

Toutes les informations sont à retrouver sur cette page : Paiement en plusieurs fois | Corsair (flycorsair.com)

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1 100 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin) et le Canada (Montréal).

Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes

