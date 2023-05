Corsair annonce son programme été 2023 avec le retour d’une liaison historique

Afin de répondre à une demande soutenue sur ses destinations, Corsair renforce son programme de vols pour l’été 2023, et signe également son retour à Madagascar, avec la reprise d’une liaison historique.

A la suite d’un hiver très dynamique, la compagnie aérienne Corsair dévoile son programme de vols pour l’été 2023. Après une période de reprise du trafic au cours de laquelle les réservations de dernière minute restaient prépondérantes, on constate désormais plus d’anticipation dans les réservations. Aujourd’hui, le top 3 des destinations plébiscitées pour cet été sur le réseau Corsair est la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique. Les réservations sont également très dynamiques sur Montréal et Abidjan.

Retour d’une liaison historique avec deux vols par semaine

Corsair lance également une belle nouveauté cet été, dès le 27 juin 2023, avec le retour de sa ligne historique Paris-Orly / Antananarivo, via La Réunion, opérée pendant 23 ans avant son interruption en 2019. La compagnie opèrera également la ligne la Réunion / Antananarivo, et proposera 2 vols par semaine tout au long de l’année.

Dès cet été, les voyageurs pourront à nouveau découvrir un territoire d’une biodiversité exceptionnelle, riche en activités et ensoleillé tout au long de l’année.

Corsair consolide cet été son programme vers les Outre-mer et l’océan Indien au départ de Paris/Orly et de Lyon et Marseille :

– Paris Orly – Pointe-à-Pitre jusqu’à 11 vols par semaine

– Paris Orly – Fort-de-France jusqu’à 9 vols par semaine

– Paris Orly – La Réunion jusqu’à 12 vols par semaine

– Paris Orly – Mayotte via la Réunion jusqu’à 4 vols par semaine

– Paris Orly – L’île Maurice jusqu’à 6 vols par semaine

– Lyon/Marseille – la Réunion avec 2 vols par semaine

– Lyon/Marseille – Mayotte via la Réunion avec 2 vols par semaine

– Lyon/Marseille – L’île Maurice via la Réunion avec jusqu’à 2 vols par semaine

Pour les voyageurs toujours plus nombreux à vouloir découvrir les joyaux de l’île Maurice, Corsair augmente la fréquence des vols vers et depuis l’île Maurice, avec jusqu’à 6 vols hebdomadaires depuis Paris Orly et 2 vols depuis Lyon et Marseille.

Forte du succès de la ligne Paris-Orly / Montréal, ouverte à l’été 2022, Corsair renouvelle sa liaison avec jusqu’à 7 vols par semaine, à partir du 2 juin.

Corsair poursuit également la consolidation de son pilier africain, avec :

– jusqu’à 8 vols par semaine à destination d’Abidjan, dont la compagnie célèbre les 10 ans de desserte cette année ;

– 3 vols directs à destination de Cotonou, les mardis, jeudis et dimanches ;

– 3 vols directs à destination de Bamako, au départ de Paris Charles de Gaulle, les mercredis, jeudis et vendredis.

Et toujours l’offre Train + Air pour faciliter le voyage au départ de plusieurs villes de France

Corsair et TGV InOui s’associent pour proposer aux voyageurs une offre Train + Air. Cette offre permet d’effectuer un unique achat pour l’ensemble de son voyage comprenant un acheminement en TGV, un service de navette de la gare de Massy jusqu’à l’aéroport Paris / Orly, et un vol Corsair. Grâce à ce service, l’accès aux destinations de la compagnie est simplifié au départ de nombreuses villes de France : un seul interlocuteur, une seule réservation, un seul billet et une seule tarification.

Une flotte modernisée plus respectueuse de l’environnement

Pour réaliser ce programme, Corsair possède une flotte de 5 A330neo et de 4 A330-300. D’ici 2024, la compagnie aérienne aura renouvelé intégralement sa flotte et disposera de l’une des flottes les plus jeunes du marché avec une performance environnementale considérablement améliorée. Les A330neo permettent de réduire de plus de 25% la consommation de carburant et d’émissions de CO2 par siège.

Avec les A330neo, les clients peuvent apprécier le confort d’une cabine ultra-moderne et la moins bruyante de sa catégorie, avec une connexion WIFI pendant tout le vol. Une attention toute particulière est portée au confort et à la qualité de service, au sol et à bord, marque de fabrique de la compagnie. La récente montée en gamme de son produit traduit l’ambition qui anime Corsair depuis 40 ans et qui a été récompensée par le prix de la meilleure compagnie aérienne française décerné par les Travel d’Or : offrir aux voyageurs une expérience client de grande qualité et toujours en bonne compagnie !

