C’est un conseiller de l’Union Progressiste qui va diriger la ville capitale du Bénin pendant les six prochaines années. Charlemagne Yankoty du parti ayant obtenu la majorité absolue au terme des élections communales 2020 a été désigné maire de Porto-Novo. Il succède ainsi à Emmanuel Zossou, ancien maire de Porto-Novo.

Rachad Toukourou, Alin M. Tozo et Clémence Hounsou sont respectivement 1er, 2ème et 3ème adjoints au maire.

A.A.A

6 juin 2020 par