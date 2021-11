Cécile Marie José de Dravo Zinzindohoué fait Grand officier

La présidente de la Haute Cour de Justice a été élevée à la dignité de Grand officier de l’Ordre national du Bénin. La cérémonie de distinction a eu lieu mercredi 17 novembre 2021 sous la présidence de la Grande Chancelière de l’Ordre National du Bėnin Mariam Chabi Talata Zimé.

Cécile Marie José de Dravo Zinzindohoué a reçu les insignes de Grand officier, la plus élevée distinction de l’Ordre national du Bénin. La Grande chancelière de l’Ordre national du Bénin a salué les expériences professionnelles de Mme de Dravo Zinzindohoué aux plans politique et social.

« Votre vie familiale, votre formation très technique et pointue, vos différents services à la Nation et votre engagement pour le respect des droits des femmes font de vous la référence édifiante et vivifiante que nos filles et nos sœurs doivent cibler, viser, imiter et incarner. (...). Que l’histoire retienne vos précieuses contributions dans la construction du Bénin (...). La Nation vous est reconnaissante », a déclaré la Grande chancelière de l’Ordre national du Bénin.

Mme de Dravo Zinzindohoué a exprimé toute sa gratitude au président Patrice Talon pour sa promotion à la dignité de Grand Officier de l’Ordre national du Bénin. Elle a rendu hommage à sa famille, à son époux Abraham Zinzindohoué pour son soutien indéfectible.

A.A.A

18 novembre 2021 par