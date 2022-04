Ce qui explique la hausse sur les factures de la SBEE

Dans le cadre de la 2ème édition de la semaine de l’énergie, le ministère de l’énergie a initié une session de formation à l’intention des journalistes. Au cours de ladite formation, les causes de la hausse observée sur les factures de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) ont été expliquées aux acteurs des médias.



Les consommateurs désormais fixés sur les causes de la hausse des factures de la SBEE. Au cours d’une session de formation organisée dans le cadre de la semaine de l’énergie, les différentes causes de la hausse ont été expliquées aux journalistes.

Le directeur général des ressources énergétiques (DGRE) a énuméré plusieurs facteurs. Assan Todéma a évoqué entre autres, le fait de ne pas éteindre complètement les appareils électro-ménagers lorsqu’ils ne sont pas utilisés ; le fait de ne pas éteindre les veilleuses de la télévision et des multiprises ou des rallonges ; et le fait de ne pas utiliser des ampoules de bonne qualité, et à coût réduit.

Il recommande au consommateur d’utiliser juste ce dont il a besoin. Le DGRE conseille le contrôle des ampoules par ses services installés sur la place de l’Etoile Rouge à l’occasion de la semaine de l’énergie électrique (du 4 au 9 avril), afin d’éviter l’usage des ampoules de mauvaise qualité.

La question du délestage

Répondant aux questions des journalistes, les cadres du ministère de l’énergie ont apporté des clarifications sur les coupures observées par moment dans certaines localités. Selon l’Assistant technique chargé des politiques et des réformes, Raoufou Badarou, le Bénin est autonome à 70% en matière d’énergie. Depuis 2018 rappelle-t-il, le Bénin ne connaît plus de la délestage. Les coupures de courant observées se justifient selon lui, par des accidents qui endommagent les fils et poteaux électriques de la SBEE. « Le problème de baisse de tension est réel et les endroits sont connus et répertoriés par le ministère de l’énergie. Ils seront réglés d’ici 2023 », a-t-il rassuré.

« Médias au cœur du système électrique », c’est le thème d’une communication animée par le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou ce mercredi 06 avril.

Les travaux de la 2ème édition de la semaine de l’énergie s’achèvent samedi 09 avril prochain.

F. A. A.

7 avril 2022 par