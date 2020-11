Ce qui est proposé pour les horaires réaménagés

Dans la perspective de l’utilisation des compétences et de l’amélioration des conditions de travail dans l’administration publique, le gouvernement a commandité une étude sur les horaires de travail. Le comité technique mis en place dans le cadre de l’étude a fait des recommandations.

Un horaire réaménagé est proposé dans l’administration publique. Il se répartit de la sorte : du lundi au vendredi de 08 heures à 12 heures 30 minutes (pour la matinée) avec une pause de 12 heures 30 minutes à 14 heures. Le travail se poursuivra de 14 heures à 17 heures 30 minutes dans l’après-midi. Ces horaires respectent les quarante (40) heures hebdomadaires de travail prescrites par le code du travail, selon l’étude.

Le comité estime que cet horaire est « pratique et rentable au plan économique et social ». Des facilités telles que quitter le service 1h plus tôt pour mieux s’occuper de soi-même et de sa famille, se coucher vite pour se réveiller tôt et être à l’heure au service, rentrer à la maison en plein jour en toute sécurité, etc. sont offertes aux travailleurs grâce au nouvel horaire. L’étude réalisée sur un échantillon de trois mille trois cent soixante-dix-sept (3377) personnes sur toute l’étendue du territoire national a révélé l’insuffisance de performance de l’administration publique, une forte tension entre la sphère de travail, celle de famille (y compris l’éducation des enfants) et celle de la vie privée…

De plus, 79.35% des groupes cibles tels que agents et responsables à divers niveaux des ministères et institutions de la République, Secrétaires Généraux des centrales et confédérations syndicales, enseignants, agents de santé, acteurs privés des secteurs commerciaux et industriels, responsables des Organisations de la Société Civile, agents diplomatiques en service au Bénin, parents de fonctionnaires, usagers de services publics, élèves et étudiants qui ont été interrogés pensent que « l’amplitude horaire actuelle est l’un des principaux déterminants de la contre-performance des agents de l’État ». « 70.38% trouvent qu’il est opportun de procéder au réaménagement desdits horaires ».

Des mesures d’accompagnement…

L’étude suggère les mesures d’accompagnement à la réforme. Il s’agit du renforcement des mesures de contrôle de présence effective au poste, l’implantation sur les lieux de travail des espaces de restauration collective pour les travailleurs en partenariat avec le secteur privé, la création progressive des crèches de proximité dans les quartiers administratifs proches des lieux de travail, la poursuite de la généralisation des cantines en milieu scolaire, la poursuite du financement des investissements en infrastructures de desserte des quartiers résidentiel périphériques.

