Engagé dans la préservation des forêts classées, le gouvernement a mis en place des plans d’aménagement participatif, élaborés pour une période de 10 ans (2023-2032) pour 10 forêts classées en République du Bénin. Voici les aménagements prévus à Agoua.

La Forêt classée d’Agoua couvre une superficie de 75 300 ha et s’étend sur les communes de Bantè et Savalou dans le département des Collines. Elle fait partie des dix forêts classées (Dan, Kétou, Logozohè, Agoua, Ouémé-Boukou, Tchaourou-Toui-Kilibo, Ouémé supérieur-N’dali, Ouénou Bénou, Trois rivières et Alibori) pour lesquelles des plans d’aménagement participatif ont été approuvés le 11 avril 2024 en Conseil des ministres.

Le Plan d’Aménagement Participatif de la Forêt classée (PAPF) de Agoua est élaboré pour une durée de 10 ans, courant de 2023 à 2032. Il a pour objectif général l’utilisation durable des ressources de ladite forêt tout en garantissant la protection de sa diversité biologique et le maintien de ses équilibres écologiques.

« La planification de la gestion de la série de production forestière porte d’une part, sur 334 ha de plantations à but de bois d’œuvre (Khaya senegalensis, Afzelia africana,Terminalia superba, de Gmelina arborea et Tectona grandis) , établies avant 2020, et d’autre part, sur 4250 ha les plantations de bois énergie de Acacia auriculiformis établies entre 2020 et 2023 ».

« Pendant six (6) ans à partir de 2025, il sera procédé à la réalisation de cinquante (50) ha de Anacardium occidentale soit au total trois cent (300) ha. A partir de 2032, il sera procédé au rajeunissement des anciennes plantation de Anacardium occidentale à raison de cinquante (50) ha par an », a indiqué le PAPF de Agoua.

Le plan prévoit le développement de solutions d’utilisation rationnelle du bois énergie, de promotion des plantations privées de bois énergie et d’utilisation de combustibles domestiques alternatives. L’objectif est de faire face au besoin croissant des populations riveraines (27 villages) en bois.

« Des mesures intégrées de surveillance et de protection de la biodiversité et de suivi écologique sont définies sous forme de dispositions de surveillance et de dissuasion, de protocole d’observation de l’évolution des ressources, et de communication sociale avec les populations locales. Les diverses mesures d’aménagement et de gestion proposées ont pour objet à moyen terme, soit en 10 ans de 2023 à 2032 de mise en œuvre du présent plan, de maîtriser le rythme de destruction de la forêt, préserver les écosystèmes naturels subsistants et leurs ressources ; renforcer la vocation productive forestière et intégrer les besoins et intérêts des populations riveraines ; et renforcer la gouvernance forestière avec la participation des populations riveraines et la Commune de Agoua », renseigne le Plan d’Aménagement Participatif d’Agoua en son volume 1.

Les comptes d’exploitation prévisionnels de la mise en œuvre du PAP indiquent une prévision de recettes totales, sur la période de l’aménagement, de 753 640 460 FCFA dont 342 607 730 FCFA sont dédiés au fond d’aménagement pour l’auto-financement des activités d’aménagement.

L’analyse du bilan financier prévisionnel dégage une Valeur Actuelle Nette (VAN) négative de (-)1 7706 100 000 FCFA au terme des dix années de mise en œuvre du PAP. Il en résulte un déficit prévisionnel de gestion traduisant un besoin de financement annuel estimé en moyenne à 196 678 000 FCFA pour une mise en œuvre efficace du PAP.

M. M.

2 juillet 2024 par ,