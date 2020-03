Ce que la CENA reproche à Moele-Bénin, Per et Fcdb

Au nombre de 08 présélectionnés au départ, ils ne seront que 05 partis à prendre part aux élections communales et municipales du 17 mai prochain.

Lors d’un point de presse animé dans la soirée de ce lundi 30 mars 2020, le président de la CENA, Emmanuel Tiando a publié la liste des partis politiques retenus pour compétir dans le cadre des élections communales et municipales de 2020 au Bénin.

Il s’agit de l’UDBN, de l’Union progressiste (UP), du Bloc Républicain (BR), des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) et du Parti du renouveau démocratique (PRD).

Le récépissé définitif, selon le président de la CENA, leur sera notifié ce mardi 31 mars 2020.

Dans sa déclaration, le président de la Emmanuel Tiando a expliqué les motifs du rejet des dossiers des trois autres partis politiques.

Les observations générales qui leur sont faites ont trait entre autres, à l’absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidature, et l’absence de dossier pour certains candidats.

En dehors de ces observations d’ordre générale, des observations spécifiques ont été faites à ces trois formations politiques.

Mais leurs responsables n’ont pas cru devoir apporter les réponses en temps utile.

Tout comme les partis admis à participer aux élections, le rejet de leur dossier de candidature leur sera notifié ce mardi 31 mars 2020.

F. A. A.

30 mars 2020 par